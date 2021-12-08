Красноярск, 8 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 39 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 8 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, за всё время в Красноярском крае скончались уже 7766 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 766 носителей коронавируса, выздоровел 721 человек.