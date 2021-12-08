Калуга, 8 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 205 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 декабря. Днём ранее, 7 декабря, в регионе было зарегистрировано 200 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 815 человек, 57 135 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1082 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.