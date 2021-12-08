Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ходе проверки деклараций о доходах 14 депутатов органов муниципального самоуправления лишились своих мандатов. Об этом заявил 8 декабря председатель комитета территориального развития администрации Петербурга Андрей Чапуров в рамках муниципального часа на пленарном заседании Заксобрания Петербурга.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Из общего числа поданных муниципальными депутатами деклараций 40 документов признали неполными или не соответствующими действительности. Среди них оказались декларации депутатов от «Единой России» (21), «Яблока» (7), «Справедливой России» (5) и КПРФ (2), остальные являются беспартийными и самовыдвиженцами.

В результате подробного изучения деклараций своих мандатов лишились 35% муниципальных депутатов от числа изначально заявленных. Предупреждение внесли девяти депутатам, а для двух депутатов ввели запрет на занятие должностей в муниципальном совете.

При этом председатель комитета территориального развития заявил, что у депутатов есть возможность обжаловать принятые решения. Андрей Чапуров сообщил, что этой возможностью уже воспользовались пять депутатов. Он добавил, что все пять судебных процессов экс-депутаты проиграли.

При этом у многих депутатов возникли вопросы касательно формирования деклараций. Депутаты уточняли, могут ли считаться денежные переводы близких доходами. Глава фракции КПРФ Роман Кононенко инициировал уточнение законодательства касательно деклараций депутатов. Это предложение было поддержано Чапуровым.

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