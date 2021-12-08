Архангельск, 8 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 339 носителей коронавируса, 137 из них — жители областного центра, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших: 137 архангелогородцев, 70 северодвинцев, 25 жителей Котласа, 19 жителей Холмогорского района, 15 — Новодвинска, 14 — Вельского района. Случаи заболевания зафиксированы также в Устьянском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в России выявили 30 752 случая COVID-19.