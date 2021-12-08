Баку, 8 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу 8 декабря по телефону обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Mfa.gov.az Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу

По данным ведомства, в ходе переговоров поднимался вопрос о выполнении трёхсторонних соглашений Москвы, Баку и Еревана по нормализации ситуации в регионе. Другой темой разговора стала предлагаемая Турцией и Азербайджаном платформа по урегулированию остановки в Закавказье «3 + 3», в которой также предлагают участвовать России, Армении, Ирану и Грузии.

«Министры также обменялись мнениями по поводу внеочередной встречи министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоится в Пакистане», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября в Сочи прошла трёхстороння встреча между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили возможные решения проблем, накопившиеся в армяно-азербайджанских отношениях.