Москва, 8 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Российская валюта укрепилась по итогам торгов 7 декабря, ускорив подъем в ходе вечерних торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Пара доллар/рубль вернулась под отметку 74 руб., и сегодня, 8 декабря, российская валюта сохраняет боевой настрой, хотя движения в целом выглядят скованными. В роли поддержки для доллара сейчас выступает зона 73,50 руб., но в центре внимания остается уровень 74 руб.

Рубль довольно сдержанно отреагировал на виртуальные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, избежав всплесков волатильности. Тон диалога оказался неоднозначным — напряженность ожидаемо вызвал «украинский вопрос», который сейчас сопровождается разговорами о новых санкциях.

Но по большому счету переговоры не привнесли ничего нового в отношения двух стран, а значит, участники рынка продолжат пристально следить за развитием событий на геополитическом фронте

В случае обострения обстановки «россиянин» понесет потери, но только в случае серьезной угрозы значимых ограничений со стороны Вашингтона и его союзников.

Пока США ограничиваются туманными угрозами, давление на отечественный рынок, который за долгие годы санкций выработал иммунитет к подобным выпадам, будет носить ограниченный характер.

В ближайшей перспективе, пока нефть удерживается на более высоких позициях, а доллар на международной арене отступает, рубль может продавить котировки немного ниже.

Однако вряд ли можно вести речь об уверенном пробое упомянутой поддержки в области 73,50 руб. До конца недели, если американская инфляция приятно удивит долларовых быков, возможно возвращение пары за пределы зоны 74,40 руб.», — полагает эксперт.

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