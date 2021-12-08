Нальчик, 8 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии не снижается число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19. За прошедшие сутки от последствий заражения опасной инфекцией скончались 11 жителей республики, днем ранее их число составило 12 человек. Общий показатель смертности от COVID-19 достиг 1274 человек, сообщили 8 декабря в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом отмечается заметное снижение новых выявляемых случаев заболевания COVID-19. Так, за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 103 человек, в то время как месяц назад ежедневно выявлялось около 140 больных. Общее число носителей коронавируса в Кабардино-Балкарии достигло 39 771 человека. Из них выздоровели 36 205 пациентов.

Как отметили специалисты, в республике отмечается улучшение эпидситуации по коронавирусу, из-за чего стало возможным свернуть два ковидных госпиталя.