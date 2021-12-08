Москва, 8 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В декабря 2021 года самая высокооплачиваемая вакансия — это должность коммерческого директора в Москве. Зарплата составляет от 500 тыс. рублей в месяц, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

Также в топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж. Зарплаты на этих должностях составляет 300−350 тыс. рублей.

В Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей, в Екатеринбурге — директор по маркетингу, в Воронеже — руководитель отдела компенсаций и льгот, в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске — квалифицированные рабочие.

ИА REGNUM ранее сообщало, разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник входят в число наиболее высокооплачиваемых вакансий для молодых жителей России.

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