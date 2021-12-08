Чебоксары, 8 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Чувашии суточное количество вылечившихся от ковида практически сравнялось с количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 8 декабря, в Чувашии лабораторно подтверждено ещё 140 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на три меньше, чем было сутками ранее. Всего официально выявлено 44 123 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Выписаны в связи с выздоровлением 38 582 человека, в том числе за последние сутки вылечились 133 жителя. Доля выздоровевших в целом составляет в Чувашии 87,44%.

Что касается летальных исходов, то за последние сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 3455 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда Чувашии выделено ещё почти 53,19 млн рублей на борьбу с коронавирусом.