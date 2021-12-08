Оренбург, 8 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили за сутки 278 заражений коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 8 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года число выявленных случаев заражения достигло 103 406. Выздоровели 87 588 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончались 3245 человек. За последние стуки зарегистрировано восемь смертей.

Напомним, на фоне снижающейся заболеваемости COVID-19на территории Оренбуржья наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Из-за этого в Оренбурге, где складывается наиболее напряженная ситуация, принимают карантинные меры. С 9 декабря все школьники отправляются на дистанционное обучение. С помощью разобщения детей власти рассчитывают улучшить эпидобстановку.