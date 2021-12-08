Москва, , 12:36 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Полиция будет обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, но и выявлять административные правонарушения.

За полицией закрепляется полномочие проводить исследование при проверке заявлений и сообщений о преступлениях.

Сотрудники полиции получают право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Уточняется, что личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе (сейчас действует — при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе) оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также разрешается проведение личного досмотра граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.

Кроме того, ряд норм касается проникновения полиции в помещения, осмотра и вскрытия автомобилей, оцепления и блокировки домов и отдельных территорий.

Отдельно прописано, что МВД России не только проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, но также организует проведение указанных мониторингов.

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