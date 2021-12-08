Москва, 8 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Максимальный финансовый показатель разовых государственных закупок лекарств не конкурентными способами в России является достаточным. Об этом 8 декабря заявила представитель Минпромторга России Алиса Кашарская на конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лекарства

На данный момент сумма госзакупки лекарств у единственного поставщика в России ограничена 600 тыс. рублей. На такую сумму заказчик может приобрести препараты, не применяя конкурентных процедур, то есть не проводя аукционы.

«Есть закупка у единственного поставщика — до 600 тыс. рублей, которая может применяться при экстренных закупках. Всегда возможно разбить это на партии и закупать при необходимости по этой сумме. Ранее, года полтора назад, эта сумма составляла 300 тыс. рублей, её повысили и пока нареканий к ней мы не слышали. Предложений о повышении этой суммы или каких-то нареканий о её недостаточности к нам не поступало», — сказала Кашарская.