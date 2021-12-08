Ханты-Мансийск, 8 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 декабря обнаружено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 220.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 52 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 8 декабря подтвердили 91 496 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 354 человека.