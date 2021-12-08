Пенза, 8 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 8 декабря зарегистрировали 94 701 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 357. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 358 человек. Выздоровели с начала пандемии 69 012 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 626 человек.

Скончались всего 4358 пациентов с коронавирусом, из них 12 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса негативно сказалась на нескольких аспектах российской системы здравоохранения.

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