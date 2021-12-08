Чита, 8 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Забайкальском крае отмечают тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19. Как сообщает сегодня, 8 декабря, пресс-служба правительства региона, то, что за последние сутки зарегистрировано только 309 новых случаев коронавирусной инфекцией, свидетельствует об очень зыбком равновесии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению главного санитарного врача — руководителя краевого Роспотребнадзора Светланы Лапы, необходимо продолжить ограничительные мероприятия, связанные с распространением COVID-19 — соблюдение масочного режима, социальной дистанции, проверка QR-кодов в торговых центрах, точках общепита, спортивных объектах, а также необходимо нарастить темпы вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 8 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 90 553 (+309 за минувшие сутки).

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