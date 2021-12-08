Йошкар-Ола, 8 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 8 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 123 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 279 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 22 442 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 122 человека. 838 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались восемь жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3999 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 436 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 726 человек, из них у 709 — пневмония, 33 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 80 пациентов, при этом госпитализированы 54 жителя Марий Эл.