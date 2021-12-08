Казань, 8 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 8 декабря зарегистрировали 39 850 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 193 носителя инфекции, днем ранее сообщалось о 204 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровели за время пандемии 33 110 ковид-пациентов, скончались 1312 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 246 человек, количество летальных исходов возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинированы от COVID-19 более 2 млн человек.

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