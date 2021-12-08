Абакан, 8 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Хакасии «с большой долей вероятности» новогодние утренники в детских садах пройдут с ограничениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Novorosinform.org Новогодний утренник

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«Скорее всего, общие детские праздники будут под запретом. Но при этом можно будет отпраздновать Новый год в группах с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм»,— отметил глава республики Валентин Коновалов.

Ограничения связаны с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей, а также с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики ранее допустили досрочную отправку школьников на зимние каникулы. Впрочем, окончательное решение будут принимать муниципалитеты.