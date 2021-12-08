Саранск, 8 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Пресс-служба новосибирского аэропорта «Толмачёво» Вакцина от коронавируса

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 930 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в регионе выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 151 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 877 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5650 человек.

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