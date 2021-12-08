Саранск, 8 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 8 декабря выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 151 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 37 877 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 135 человек, всего с начала пандемии выздоровели 31 297 жителей Мордовии. 930 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получал 1161 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3932 жителей республики.