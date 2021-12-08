Абакан, 8 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 148 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 8 декабря в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии COVID-19 диагностировали у 51 022 человек. За сутки в регионе выздоровели 373 человека, за всё время — 45 327.

Добавим, с начала 2021 года в республике выявлено 33 470 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Хакасии было подтверждено 152 случая заражения.