Нью-Дели, 8 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Крушение потерпел военный вертолёт, на борту которого находился начальник штаба обороны Вооружённых сил Индии генерал Бипин Рават. Об этом 8 декабря сообщает агентство ANI.

Ann.az Вертолёт

Авария произошла в штате Тамилнад в районе города Кунур. На борту вертолёта, помимо генерала, находились члены его семьи и помощники.

По информации телеканала NDTV, всего на борту могли находиться 14 человек, четверо из них погибли.

По сообщению пресс-службы индийских ВВС, для установления причины крушения начато расследование.