Эрбиль, Ирак, , 16:18 — REGNUM Отряды курдского ополчения Пешмерга и подразделения армии Ирака проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию на севере страны. Об этом сообщает источник информационного агентства Shafaq.

Бойцы курдской пешмерги в Ираке Boris Niehaus

По данным источника, силовики занимаются прочесыванием и зачисткой территории в районе населённых пунктов Кифри и Колго, на границе Иракского Курдистана. Иракские военные занимаются обнаружением и ликвидацией укрытий группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журналисты сообщают, что операция началась одновременно с пяти направлений. Особое внимание уделяется районам, где ранее боевики совершили серию терактов против военных и мирного населения.

Для наблюдения за ходом операции в Курдистан прибыл премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими, который посетил линию фронта и встретился с командующими курдским ополчением.