Барнаул, 8 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Сибирский полпред Анатолий Серышев сегодня, 8 декабря, работает в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе встречи с губернатором Виктором Томенко обсуждались перспективы социально-экономического развития региона и реализация инфраструктурных проектов.

Правительство Алтайского края Сибирский полпред Анатолий Серышев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко

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В центре внимания — исполнение указов и поручений главы государства, реализация в Алтайском крае национальных проектов. Отмечено, что в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития на 2020−2024 годы, утверждённой российским правительством, в регионе ведётся строительство объектов социальной инфраструктуры.

Благодаря этой программе проведена докапитализация Фонда развития Алтайского край и Алтайского фонда финансирования предпринимательства, субъектам предпринимательства субсидируются затраты на приобретение оборудования.

Виктор Томенко подвел некоторые итоги, отметив, что 2021 год стал рекордным за последние 20 лет по урожаю зерновых и зернобобовых культур: собрано 5,9 миллиона тонн, на 1,7 миллиона тонн больше чем в прошлом году. Обсудили острые социальные вопросы, такие как обеспечение углем населения края, предоставление жилья детям-сиротам, организация уборки твердых коммунальных отходов.

Речь шла и о текущей эпидобстановке. В октябре-ноябре в Алтайском крае фиксировалась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19 и летальностью за весь период пандемии. Прирост заболеваемости выше, чем в среднем по округу, при этом охват населения вакцинацией ниже, чем в среднем в Сибири.

Полпред рекомендовал руководству края во взаимодействии с Роспотребнадзором проанализировать действующие в регионе ограничительные меры, усилить контроль за их соблюдением, рассмотреть необходимость принятия дополнительных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Анатолий Серышев побывал в соседней Республике Алтай. Глава республики Олег Хорохордин рассказал о ходе реализации индивидуальной программы развития региона на 2020−2024 годы, объём финансирования которой составляет более пяти млрд рублей. В рамках программы реализуются инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и туризма.

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