Пермь, 8 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Пермском крае с начала 2021 года в службе судебных приставов находится свыше 9 тысяч исполнительных производств о взыскании с граждан штрафов за нарушение антикоронавирусных мер. Взыскано более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Большинство оштрафованных пермяков попались на несоблюдении масочного режима. С таких нарушителей взыскано более 5 млн рублей.

За игнорирование режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение туристами требований о размещении итогов ПЦР-тестирования на сайте «Госуслуги» судебными приставами взыскано свыше 7 млн рублей.

С предпринимателей и юридических лиц за нарушение противоэпидемических мер взыскано более 8 млн рублей. В 45 случаях решением судов приостанавливалась деятельность объектов.