Лондон, 8 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе преодолела отметку в $1150 за тысячу кубометров. Это 8 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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Отмечается, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в начале торгов возросла до $1155 тысячу кубометров.

При этом в целом цена газа в Европе по сравнению с закрытием торгов днем ранее увеличилась на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря цена на газ в Европе поднялась до отметки почти $1130 за тысячу кубометров.