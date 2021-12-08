Череповец, Вологодская область, 8 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Вологодской области прививки от ковида детям начнут делать в 2022 году. Об этом со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи по Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области Людмилу Дубовенко сообщает cherinfo.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По словам чиновницы, при вакцинации детей будет использоваться вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» — пока единственная, зарегистрированная для детей.

«Думаю, в первом полугодии 2022-го начнем прививать от коронавируса подростков 12−17 лет. Клинические проявления у детей становятся серьезнее, чем при заражении китайским штаммом. В Вологде уже есть два смертельных случая среди детей: в одном было кровоизлияние после коронавируса, во втором — грипп и коронавирус вместе. Ребенок не был привит от гриппа, организм не справился с обоими вирусами», — заявила Дубовенко.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация детей будет вестись только с согласия родителей, вместе с тем, подростки с 15 лет по закону могут сами решать — прививаться или нет.