Благовещенск, 8 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Амурской области расширили перечень документов, которые можно предъявлять при посещении мест массового скопления людей. Теперь как пропуск используются не только QR-коды или ПЦР-тесты, но и справки о медотводе, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход по QR-коду в музей

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Он назвал это решение важным и подчеркнул, что изменения уже внесены в соответствующее распоряжение и официально действуют на территории области.

«Важная новость. Принято решение приравнять официальный медотвод к QR-коду. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения — можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации. С этим предложением ко мне многократно обращались в социальных сетях и я считаю, что решение своевременное», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, которые не могут сделать прививки от COVID-19 по состоянию здоровья, получат QR-коды. Пока те, у кого есть противопоказания к вакцинации, вынуждены ходить со справками.