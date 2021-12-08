Челябинск, 8 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Челябинской области организавции общепита смогут снова работать по ночам. Об этом заявил на своей «прямой линии» губернатор Алексей Текслер.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Он отметил, что уже 8 декабря подпишет постановление о снятии ограничений на работу в период с 23:00 до 6:00 по местному времени. При этом с 1 декабря по 9 января вход туда будет только по QR-кодам.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует в Челябинской области с конца октября.