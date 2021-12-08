Ташкент, 8 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Отныне сотрудники минкульта Узбекистана обязаны носить на работе тюбетейки. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил министр культуры страны Озодбек Назарбеков журналистам.

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«Теперь сотрудники министерства культуры в обычный рабочий день будут носить «дуппи» (тюбетейку). Этой инициативой мы хотим показать пример в продвижении национальных традиций», — заявил министр.

Соцсети Узбекистана мгновенно «взорвались» саркастическими комментариями.