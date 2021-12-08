Москва, 8 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В наступающем 2022 году большинство жителей России (64%) хотели бы попросить у Деда Мороза, прежде всего, здоровья для себя и своих близких. Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Park-kuzminki.ru Дед Мороз

Также в качестве новогоднего подарка более трети граждан (36%) попросили бы различные нематериальные подарки. Загадали бы счастье на наступающем году 7%, отправиться в путешествие — 5%, провести Новый год в кругу семьи — 3%, родить ребенка — 3%.

Мечтают встретить в новом году настоящую любовь 2%, выйти замуж или жениться — ещё 2%. Среди материальных подарков жители РФ попросили бы у Деда Мороза большую зарплату (6%), новую квартиру или дом (5%) и машину (2%).

Опрос проведен 2 декабря 2021 года. Опрошены жители городов России с населением от 10 тысяч человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, согласно опросам, граждане России традиционного просят у Деда Мороза, прежде всего, здоровья и финансового благополучия.

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