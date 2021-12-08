Канберра, 8 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Коллективный иск был подан против сети быстрого питания McDonald's после обвинений в том, что компания не предоставила своим австралийским сотрудникам оплачиваемые 10-минутные перерывы. Об этом 8 декабря сообщил телеканал Nine News.

Quartzla McDonald’s

Компания Shine Lawyers подала иск от имени персонала McDonald's, утверждая, что сотрудникам не были предоставлены по одному 10-минутному оплачиваемому перерыву для смен продолжительностью от четырех до девяти часов, а также два оплачиваемых 10-минутных перерыва для смен продолжительностью от девяти часов и более.

В соответствии с соглашением сети McDonald's с участниками рынка труда, в 2013 году руководство компании согласилось предоставлять кратковременные передышки своим сотрудникам в течение рабочей смены, что в свою очередь носит юридически обязывающий характер и защищено законом.

«Мы утверждаем, что речь идет о системных злоупотребления в сети McDonald's», — заявила в иске юрист Shine Lawyers Вики Анцулатос.