Пенза, 8 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Тест-системы, позволяющие одновременно выявить коронавирус и грипп поступили в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Как отметили в региональном минздраве, совмещение в тесте коронавируса с вирусом гриппа — это огромный прорыв в диагностике вирусных инфекционных заболеваний.

Фото Сергея Лялякина. В лаборатории

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У пациента берут мазок, как при обычных тестах на COVID, а затем выделяют РНК вирус для того, чтобы провести ПЦР. В лаборатории смогут узнать, какой из вирусов есть у пациента, используя одну пробирку со смесью реагентов.

Применять данные тест-системы будут среди пациентов, находящихся на стационарном лечении для комплексной диагностики возбудителей инфекций верхних и нижних дыхательных путей, а также дифференциальной диагностики острой респираторной инфекции у лиц с клиническими симптомами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области общее количество летальных исходов от COVID-19 по состоянию на 8 декабря достигло 4358 человек.

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