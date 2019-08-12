Киев, 8 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине был выявлен 9371 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус. Украина

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«За сутки 7 декабря на Украине зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 809, медработников — 175)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 519 981.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 450 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 89 436.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 109 423 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 160 332 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 8655 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.