Ульяновск, 8 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ульяновскую область передано более 750 тыс. доз вакцин от ковида, прививку сделали почти 585 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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С начала прививочной кампании Ульяновская область получила 753 514 комплектов вакцины, в том числе за последнюю неделю передано 2475 доз «КовиВака» и 5490 комплектов «ЭпиВакКороны». Остаток вакцины составляет 102 тыс. компонентов.

По данным властей, с начла декабря прививку от ковида сделали около 20 тыс. жителей. Всего вакцинацией охвачен 584 821 человек, что составляет 73,7% от плана. Из них двумя компонентами привились 451 293 жителя (то есть завершили вакцинацию).

Также продолжается ревакциация, которая предусмотрена тех, кто сделал оба компонента прививки полгода назад. Ревакцинированы 65 807 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено у 113 775 жителей, из них 107 074 человека выздоровели, 3473 ковидных пациента умерли.

Напомним, что основные симптомы заражения коронавирусом — высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.