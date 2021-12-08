Саратов, 8 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Саратовской области зарегистрировали 506 новых носителей коронавируса, днем ранее заболели 511 человек, сообщает 8 декабря региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 95 человек, с признаками ОРВИ — 402 человека, у девяти пациентов бессимптомное течение заболевания.

Всего по данным на 8 декабря в регионе зарегистрировали 124 613 случаев заражения. Выздоровели 107 920 носителей вируса, в том числе за сутки — 597 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 238 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 160 пациентов, до 20 лет — 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 7 декабря, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, «минимально — всего лишь 0,07%».

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