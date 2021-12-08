Челябинск, 8 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Челябинской области 7 декабря зафиксировали 630 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 133 716 инфицированных. Выздоровел 118 961 пациент .

Больных COVID-19 насчитывается 8067 человек. А ещё 29 скончались от ковида.