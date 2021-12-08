Севастополь, 8 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Севастополе сворачивают койки, предназначенные для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, ранее 200 коек было развёрнуто дополнительно для лечения пациентов с ковидом в кардиологическом корпусе первой городской больницы Севастополя. Для плановых пациентов оставили 25 коек. В настоящее время в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации кардиологическое и другие отделения больницы вернулись к прежнему режиму работы.

Всего на данный момент в Севастополе развернуто 759 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, фонд заполнен на 74%.

Добавим, что с начала декабря в Севастополе отмечается снижение ковид-заболеваемости — в настоящее время ежесуточно регистрируется менее 200 случаев, тогда как в ноябре — более 350 случаев заражения.