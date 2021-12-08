Красноярск, 8 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. На дистанционном формате обучения из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Красноярском крае на сегодняшний день находится 1061 класс из 288 школ. Об этом 8 декабря в своём телеграм-канале сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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Кроме того, по его словам, карантин введён в 290 группах из 189 дошкольных учреждений.

Напомним, по информации Роспотребнадзора, в Красноярском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в целом по краю превышен на 84%.

Что касается коронавирусной инфекции, по состоянию на 7 декабря в регионе выявлено 157 819 носителей коронавируса.