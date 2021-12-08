Ульяновск, 8 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне «тенденции постепенного снижения заболеваемости» ковидом в плановый режим оказания медицинской помощи возвращают ковидные стационары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

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По данным властей, на 7 декабря в регионе для лечения пациентов с коронавирусом оставалось 2060 коек. За последнюю неделю возвратили в плановый режим оказания медицинской помощи 753 места в учреждениях здравоохранения.

«В том числе полностью введены в плановую работу стационары в Ульяновской областной детской клинической больнице, Карсунской, Чердаклинской и Старомайнской районных больницах», — говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании оперативного штаба заявил, что в регионе «фиксируется тенденция постепенного снижения заболеваемости».

Напомним, что последний месяц в Ульяновской области практически каждые сутки уменьшается количество выявляемых случаев заражения коронавирусом, сотни больных ковидом выздоравливают. При этом ежедневно регистрируют летальные исходы от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти заявляли, что в «красной зоне» находятся 2813 коек, из них свободными были 980 мест, или 34,5% от общего числа ковидных мест.