Великий Новгород, 8 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Новгородской области из-за непогоды отключёнными от электроснабжения остаются 5,2 тыс. человек в 336 населенных пунктах. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Jody McIntyre Без света

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По оперативным данным на 09:00 мск 8 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 336 населенных пунктов с населением 5236 человек.

«Отключения зафиксированы в в Крестецком, Окуловском, Боровичском, Мошенском, Пестовском, Хвойнинском, Любытинском, Маловишерском районах», — говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжаются восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новгородской области ввел с 8 по 12 декабря, с учетом неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются на предстоящие выходные, режим ЧС.