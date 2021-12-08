Казань, 8 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Татарии 8 декабря в связи с метелью временно закрыто движение междугородних автобусов. Как сообщает ГУ МЧС России по РТ, ограничения будут действовать для автобусов, выезжающих из Казани до 10:00 (мск).

Дарья Драй ИА REGNUM Снежная дорога

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В республике ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Синоптики предупреждают о снежных заносах и каше на дорогах, сильной гололедице. Температура воздуха днем составит —4…+1 градус.

ИА REGNUM ранее сообщало, в село Воскресеновка Еврейской автономии не могут проехать автомобили — на дороге образовались снежные заносы. Жители населённого пункта уже неделю сидят без хлеба.

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