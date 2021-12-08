Ростов-на-Дону, , 09:36 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадал младенец. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП

Авария случилась примерно в 19:00 мск 7 декабря на улице Семашко в станице Багаевской. Водитель Mazda СХ7 в состоянии опьянения, предположительно, при совершении обгона не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пятимесячная девочка, находившаяся на руках пассажира, с травмами госпитализирована. В отношении матери, находившейся за рулём иномарки, составлены материалы по трём статьям Кодекса административных правонарушений РФ.

По факту аварии организована проверка.