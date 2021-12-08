Лагос, Нигерия, , 09:33 — REGNUM В результате наезда грузового автомобили погибли 17 учащихся одной из школ Лагоса, который является наиболее крупным в Нигерии городом. Об этом 8 декабря сообщает газета Vanguard.

ДТП

Уточняется, что трагический инцидент произошел 7 декабря в момент, когда водитель грузовика для доставки товаров пытался скрыться от сотрудников полиции.

Также отмечается, что в результате ДТП 17 школьников погибли, при этом точное число пострадавших на данный момент не установлено.

В то же время, указывается, что разъяренная толпа местных жителей совершила попытку линчевать задержанного полицией водителя, а его грузовик сожгли. Согласно предварительным данным, причиной автомобильной аварии стало то, что водитель грузовика потерял управление над своим транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Майминском районе Республики Алтай водитель грузовика совершил наезд на семилетнего пешехода.