Уфа, 8 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Более 1,8 млрд рублей будет дополнительно выделено Башкирии из резервного фонда правительства РФ на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, в том числе пациентам с COVID-19. Соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

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Согласно документу, субъекты РФ дополнительно получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. При этом Башкирии будет выделено более 1,8 млрд рублей.

Сообщается, что благодаря этой поддержке регионы смогут сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снижается нагрузка на систему здравоохранения в связи с пандемией.