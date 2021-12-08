Абакан, 8 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Хакасии оперативный штаб 9 декабря примет решение по дальнейшей организации образовательного процесса в школах. Об этом глава республики Валентин Коновалов заявил в ходе прямого эфира в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Хакасии зафиксирован резкий подъём заболеваемости ОРВИ среди детей. В связи с этим рассматривается вариант досрочного ухода школьников на зимние каникулы.

К 9 декабря власти планируют собрать все мнения специалистов профильных министерств и ведомств на этот счёт.

«Отправляя детей на каникулы раньше времени, мы понимаем, что такие меры идут в ущерб образовательному процессу. Но, если эпидобстановка продолжит ухудшаться, и будет соответствующее мнение специалистов, что такие меры надо предпринять, то мы это сделаем», — прокомментировал Валентин Коновалов.

В ряде муниципалитетов школы могут уйти на каникулы раньше, в других — нет. Это будет зависеть от эпидобстановки.

«Здесь в любом случае окончательное решение будет за конкретным муниципальным образованием, потому что организация образовательного процесса — это их полномочия», — резюмировал глава региона.