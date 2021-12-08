Ставрополь, 8 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Школьники Ставропольского края уйдут на каникулы раньше, чем их сверстники в других субъектах РФ. Власти региона продлили детям отдых на неделю. Согласно постановлению, подписанному губернатором края Владимиром Владимировым, каникулы начнутся 26 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года.

ivabalk Дети. Зима

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На каникулы рекомендовано отправить учащихся всех муниципальных образовательных организаций, а также частных школ. Что касается студентов, то они продолжат учиться в штатном режиме, без перевода на дистанционное обучение.

Напомним, ранее возможность продления школьных каникул обсуждалась на заседании оперативного штаба региона, о чем сообщал глава Ставрополья. По его мнению, необходимо дать возможность продлить каникулы, чтобы прервать цепочки распространения коронавирусной инфекции.

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