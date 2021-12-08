Тирана, , 09:24 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 7 декабря получил премию «Vital Voices Global» за предоставление убежища более 1000 афганских беженцев, стремящихся в США. Награду вручила лично Хиллари Клинтон, одна из основательниц Vital Voices Global Partnership, организации со штаб-квартирой в Вашингтоне. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Хиллари Клинтон Gage Skidmore

Клинтон отметила роль Рамы в продвижении гендерной повестки и обратила внимание на то, что большую часть министерских постов в Албании занимают женщины. В ответ Рама отметил, что «если хочешь работать, не стоит терять время с мужчинами».

Напомним, в Албании получили убежище свыше 1000 афганцев — журналистов, бывших работников международных организаций и т.д.

Vital Voices Global Partnership была организована бывшей первой леди США Хиллари Клинтон и государственным секретарем США Мадлен Олбрайт как некоммерческая организация, занимающаяся продвижением правовой повестки с особым акцентом на права женщин и поддержку участия женщин в политике.

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