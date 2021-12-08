Барнаул, 8 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 8 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 074 927 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 5337 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Yarregion.ru Вакцина

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Из общего числа привитых 119 933 жителя региона получили первую прививку (на 3165 меньше за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 905 640 человек (+7981 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 49 357 ревакцинированных (+524 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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