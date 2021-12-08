Самара, 8 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Туман и гололед ожидаются в Самарской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Туман

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Сообщается, что в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Утром и днем 8 декабря в регионе ожидается мокрый снег, туман, изморозь и гололед.

Температура воздуха в Самарской области может понизиться до — 5 °C. Местами гололедица.

9 декабря в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью может похолодать до — 6 °C, Днем воздух в Самарской области может прогреться до +1°С.